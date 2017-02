La friulana Serena Finatti in finale al JPF Music Awards

UDINE - «Una bella notizia fresca fresca! Dopo 18 mesi di analisi su oltre 17 mila album e 240 mila canzoni, i giudici di Just Plain Folks Music Organization (una comunità di oltre 50 mila autori, artisti e professionisti del music business), hanno scelto le nominations per le categorie di album e canzoni tra più di 70 generi di musica. Nella categoria ‘European Songs’ concorriamo con ‘Serena più che mai’ e ‘Incantata dal cielo’. Nella categoria ‘European Album’ concorriamo con il nostro ‘Serena più che mai’». Con queste parole, scritte sulla sua pagina Facebook ufficiale, la friulana Serena Finatti ha annunciato, qualche giorno fa, di essere entrata in finale ai JPF – acronimo per Just Plain Folks – Music Awards, uno dei più importanti riconoscimenti internazionali alla musica indipendente fondato nel 1999 da Brian Whitney.