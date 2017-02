‘UDesign Week’: nuova iniziativa di MuDeFri

UDINE - In occasione del 2 marzo, giornata del Design Italiano nel mondo, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il MuDeFri - Museo del Design del Friuli Venezia Giulia - lancia la preview di ‘UDesign Week’.

L’idea

Udine Design Week si propone di promuovere il capoluogo friulano associandolo a termini come qualità, creatività, design e territorio, secondo una modalità già sperimentata con successo in altre città italiane: dedicare una settimana all’esplorazione del tema attraverso mostre e dibattiti coinvolgendo enti pubblici e privati. Un’ideale mappa congiungerà tutti i punti dove, a Udine, il design è di casa.

Inaugurazione UDesign Week, il 27 febbraio alle 18

È con un omaggio a Lella Vignelli che prendereà il via la settimana del design made in Friuli. Suo fratello è l'architetto Gino Valle, loro padre Provino Valle, anche lui architetto. È la fondatrice dello studio Vignelli Associates e moglie di Massimo Vignelli. «Come non dedicare idealmente a lei, recentemente scomparsa, questa edizione pilota di UDesign Week?», si sono dunque domandati gli organizzatori. Il 27 febbraio, alle 18, dumque, con una breve presentazione della figura di Lella Vignelli, alla libreria Feltrinelli, sarà ufficialmente introdotto il programma di UDesign Week.

Legno: Passione Design. Mauro Pasquinelli

Oggi ultraottantenne, il designer fiorentino Mauro Pasquinelli ha progettato oltre cinquanta sedute emblematiche del ‘bel design’ italiano degli anni '70. Molte per aziende del ‘triangolo della sedia’. Il MuDeFri gli ha dedicato una mostra ‘virtuale’. L'azienda Calligaris ha realizzato quella ‘reale’ che, in occasione della UDesign Week verrà presentata nella sede dell'Istituto Malignani di Udine, 28 febbraio, alle 11. Ogni giorno per tutta la durata della mostra (fino al 10 marzo) ci sarà una visita guidata.

Al civico87 spazio alla luce

«Spegniamo le luci, poi si vedrà», così chiude "Libro d'Ombra" di Junichiro Tanizaki. Si può raccontare la luce? La luce può essere forma? Le parole dello scrittore avvolgono le sorprese di luce che saranno presentate a Civico87 (piazzale XXVI Luglio, 17), martedì 28 febbraio, dalle 17. Forme di luce più che lampade, riflessioni più che oggetti illuminanti.

Si parla di design

Uno spazio per dirne di tutti i colori sul design, liberamente, sarà questo ‘Chit Chat Design a Udine: Dove, Come, Quando, Perché’. Tutti invitati alla preview di UDesign Week da Lino's and Co (via Artico di Prampero 7), mercoledì primo marzo dalle 17. Sarà possibile parlare per 5 minuti di un progetto, di un lavoro, di un’iniziativa. O anche parlar male del design. Ci sarà a disposizione un microfono e un videoproiettore. L’importante è iscriversi inviando un’e-mail a info@mudefri.it. Per informazioni: Simona, 335 80931660, simona@ud.linosandco.com.

‘Open’ al ‘Make’

Il 2 marzo, Giornata del Design Italiano nel mondo, MuDeFri lancia l'evento ‘Open’, aperto a tutti i designer e i makers. L’appuntamento è allo spazio espositivo ‘Make’ di via Manin 6/a dalle 17. Make = Fare. Open=Aperto. Tra questi due termini si gioca un’esposizione innovativa nella non-selezione dei suoi protagonisti, centrata sulla passione per il design.

Design or not design? Questo è il dilemma

Sospesi tra un mondo e l'altro, molti oggetti sembrano non trovare una collocazione. E allora mettiamoli tutti insieme, vediamo come sono e pensiamoci su. Tutto quello tra arte e funzionalità, tra tradizione e innovazione, tra sogno e realtà qui a Interazioni trova spazio: appuntamento a venerdì 3 marzo dalle 17 in via della Rosta 46, a Udine.