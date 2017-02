Centri estetici nel mirino: doppio colpo negli ultimi giorni

UDINE - Dopo bar e supermercati, a finire nel mirino dei ladri sono i centri estetici. Doppio colpo nelle ultime ore tra Udine e Tavagnacco.

Nel primo caso a essere colpito è stato il centro «Egoist' di via Brenari, dove sono 'spariti' macchinari e prodotti per oltre ventimila euro di valore. I ladri si sono introdotti nel locale forzando una finestra sul retro, nella notte tra martedì e mercoledì. Rubati un computer portatile, telefoni cellulari e quattro apparecchiature utilizzate per i trattamenti estetici.

Il secondo colpo è andato a segno in via Tavagnacco, al Centro dimagrimento e benessere Thomas Tai, già preso di mira qualche mese fa. In questo caso l'ammanco è pari a 2 mila euro. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri.