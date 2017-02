Moto tampona auto in viale Palmanova: un ferito

UDINE – Incidente stradale, nel pomeriggio di giovedì, in viale Palmanova. A scontrarsi sono stati un’auto e una motoclicletta. Ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato a terra e costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso cittadino.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell’Uti Centrale. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17.30 all’altezza della rotonda davanti al supermercato Lidl. La moto, condotta da un uomo del 1958 di Udine, mentre percorreva in viale in direzione città, ha tamponato una Lancia T guidata da una donna del 1968 di Manzano.

Come detto il motociclista è caduto sull’asfalto riportando diverse lesioni. E’ stato accompagnato in ospedale da un’ambulanza del 118. Notevoli i disagi al traffico, che a quell’ora, in viale Palmanova, è sempre molto intenso.