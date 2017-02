L'Università di Udine concede il patrocinio al gay Pride del Fvg

UDINE – «L'Ateneo in quanto sede di libera ricerca e formazione (art. 1 Statuto dell’Università di Udine) ha concesso il patrocinio al 'Fvg Pride' in considerazione delle attività di ricerca, in particolare del Dipartimento di scienze giuridiche, con la produzione di numerosi saggi, e di alta formazione per avvocati, magistrati e forze dell'ordine sui temi della tutela delle persone contro ogni forma di discriminazione, incluse quelle fondate al l'orientamento sessuale e sull'identità di genere, come previsto dalla Convenzione europea dei diritti umani, dalla nostra Costituzione e dalle sentenze di Cassazione e Corte costituzionale». Afferma così il rettore Alberto De Toni circa il patrocinio che l’Università di Udine ha concesso alla manifestazione che si svolgerà a Udine nei prossimi mesi e che culminerà con la sfilata del 10 giugno.

L'ateneo non è né organizzatrice né partner dell’evento. Fvg Pride, come riportato dalla stampa, è organizzato da 5 associazioni regionali, Arcigay Friuli, Arcilesbica Udine, Arcigay Arcobaleno Trieste e Gorizia, La Fenice Fvg, Associazione Universitaria Iris con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Udine.

La concessione del patrocinio è stata condivisa dai componenti del Senato accademico dello scorso 21 febbraio e del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio. Il workshop del prossimo 31 marzo, dal titolo 'Dai movimenti femminili ai movimenti LGBTQIA. Tracce di un percorso', infine, è stato organizzato in collaborazione con Comune di Udine e Casa delle donne del comune di Udine e rappresenta l’evento conclusivo dell’agenda Calendidonna 2017 del Comune.