Salotto Musicale del Fvg: ‘Deviazioni’ sonore con Mattero Ramon ArevalosTorna a Fagagna il pianista ravennate, per la nuova serata di musi

FAGAGNA - Deviazioni. Torna a Fagagna il pianista di Ravenna Matteo Ramon Arevalos, pronto a guidarci in un'esperienza musicale attraverso variazioni, curve e ‘imprevisti sonori’: da Arvo Pärt a Rachmaninov, passando per Simonini e concludendo con una composizione di Arevalos stesso. È il nuovo appuntamento del Salotto Musicale del Fvg, in calendario venerdì 24 febbraio, alle 21, in Villa Aurora, via Diaz 47, a Fagagna.

Un’esperienza, come sempre, diversa dal solito

Una ventina di partecipanti al massimo, per godersi in una cornice amicale l’atmosfera raccolta attorno al pianoforte. Al termine dell’esecuzione, la possibilità di conversare con gli artisti ospiti, tra tisane calde e dolcetti profumati. Impreziosirà la serata un'opera unica del pittore Roberto Pagnani, selezionata in esclusiva per i partecipanti al salotto, che come sempre potranno prenotare il proprio posto online (pulsante «prenota»), via mail, salottomusicalepm@gmail.com, o al 348.8027207 (Laura).