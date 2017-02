Che tempo farà sabato 25? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Finalmente il brutto tempo lascerà il Friuli Venezia Giulia regalando, per questo fine settimana, due giornate di sole. Non farà caldissimo (temperature massime, in pianura, intorno ai 15 gradi), ma la scomparsa della nebbia e dell'umido degli ultimi giorni (specialmente in città) contribuirà a rendere più piacevole il fine settimana.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, sabato il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per possibili velature su tutta la regione.

Al mattino soffierà ancora Bora sostenuta sulla costa e sarà possibile vento da nord anche in quota, entrambi in calo nel pomeriggio.