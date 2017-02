Scontro auto-bici in viale Palmanova: un ferito

UDINE – Ennesimo incidente in viale Palmanova. Questa volta, a restare ferito, è stato un ciclista. L’incidente è avvenuto poco dopo le 22.30 all’altezza con l’incrocio di via Treviso.

Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale dell’Uti Centrale, una Fiat condotta da un 54enne immettendosi su viale Palmanova ha centrato in pieno la bicicletta con in sella un 58enne di Udine. E’ stato quest’ultimo ad avere la peggio e a rovinare sull’asfalto.

In seguito all’urto, il ciclista ha riportato diverse contusioni ed è stato accompagnato all’ospedale Santa Maria della Misericordia con un’ambulanza. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.