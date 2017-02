Era solito rubare sul posto di lavoro: scoperto e denunciato

MAJANO - Un 46enne residente nel Friuli Collinare è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Majano. L'uomo si è reso protagonista di ripetuti furti di generi alimentari nell'esercizio commerciale in cui lavorava.

In seguito a una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno ritrovato anche un tagliasiepi risultato di proprietà di un precedente datore di lavoro. Era abitudine del 46enne, quindi, portarsi a casa un 'ricordo' dal posto di lavoro.



La refurtiva è stata posta sotto sequestro e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato continuato.