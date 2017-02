Ultimo sabato di Carnevale: ecco gli appuntamenti del giorno

UDINE - Molti gli eventi in programma oggi a Udine e Provincia, ne abbiamo selezionati alcuni.

Carnevale a Udine

Sabato 25, sempre dalle 15.30 alle 17.30 è in programma 'Coriandoli di allegria', uno spettacolo interattivo di intrattenimento con magia comica, micro-magia e illusionismo. Nel corso del pomeriggio si svolgerà anche una piccola sfilata delle mascherine.

Arearea ad Artegna

In principio fu uno spettacolo di danza urbana suddiviso in quattro parti, tante quante sono le Stagioni di Antonio Vivaldi, presentato in quattro luoghi diversi di Cividale in occasione di Mittelfest 2016. Oggi Arearea, l’unica compagnia di danza regionale riconosciuta dal Ministero, ha adattato quel lavoro per il teatro e lo presenta, fuori abbonamento, sabato 25 febbraio alle 20.45 nella stagione del Nuovo Teatro Mons. Lavaroni di Artegna, promossa da ERT, Comune e Amici del Teatro. Le Quattro Stagioni: from Summer to Autumn si compone di due parti e vedrà impegnati i danzatori della compagnia in coreografie firmate da Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi. Lo spettacolo viene presentato fuori abbonamento (10 euro il biglietto intero, 8 il ridotto e 5 il ridotto per gli abbonati alle stagioni Ert); maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it o chiamando gli Amici del Teatro di Artegna (0432 977105).

Assoluti di Enduro a Lignano

Piatto ricco con gli assoluti d’Italia di Enduro a Lignano Sabbiadoro, nel prossimo fine settimana, con i grandi nomi dell’enduro mondiale in gara sabato 25 e domenica 26 febbraio. Tra i favoriti, il campione del mondo assoluto Enduro Gp, l’australiano Matthew Phillips su Sherco e il britannico Nathan Watson, vice campione del Mondo su Ktm, trionfatore a Lignano nella passata edizione. Maggiori informazioni, qui.

Al Compas Flamenco Teatro della Corte di Osoppo

Dopo i ripetuti SoldOut del Teatro della Corte di Osoppo, Anà-Thema prosegue la stagione con un’anteprima nazionale; un’ospitalità internazionale porta sul palcoscenico della Corte le atmosfere e i colori della Spagna. Sabato 25 febbraio, alle 20.45, si alzerà il sipario sullo spettacolo «Al Compas Flamenco» con la compagnia di Silvia Marin «El Flamenco Vive» di Madrid. Uno spettacolo che avvicina il flamenco ai giovani ed alle loro famiglie. Una pieces teatrale in cui lo spettatore viene coinvolto dalla forza travolgente e passionale della danza e dai ritmi musicali del flamenco. Sul palco si esibiranno la stessa Silvia Marin con Rafael Pera, saranno accompagnati da Alfredo Escudero nei canti e percussioni e Amir Haddad alla chitarra. Inoltre domenica 26 febbraio, il giorno dopo dello spettacolo, dalle ore 10 alle 11.30 la Marin terrà una lezione-festa dal titolo «Vamos a bailar Flamenco» aperta a tutta la famiglia. Info e prenotazioni | 04321740499 | 345.3146797 | info@anathemateatro.com | www.anathemateatro.com |

Mattotti a Casa Cavazzini

Tutto si può raccontare, anche la realtà di una piccola provincia italiana. Questo è il preciso intento del giovane Lorenzo Mattotti che a Udine visse la prima formazione che, a sua volta, sarà raccontata nella mostra ‘Mattotti. Primi lavori’, prodotta dal Comune di Udine con l’Erpac, in arrivo dopo la seguitissima ‘Mattotti. Sconfini’ in corso a Villa Manin fino al 19 marzo prossimo. La rassegna che si terrà a Casa Cavazzini – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Udine - dal 25 febbraio al 4 giugno è la premessa fondamentale per capire il lavoro di Lorenzo Mattotti, attualmente presentato a Villa Manin. Maggiori info, qui.

Alla Galleria Modotti le immagini delle torture sui siriani

Arriva a Udine ‘Nome in codice: Caesar. Detenuti siriani vittime di tortura’. L’inaugurazione è in programma il 25 febbraio. Per l’occasione lo stesso sabato 25, alle 15.30, è in programma in sala Ajace, un appuntamento che vedrà protagonisti Mazen Alhummada, ex detenuto sopravvissuto alle torture e Fouad Roueiha giornalista italo-siriano. Tutti i dettagli, qui.

Merenda di Carnevale

Dopo il grande successo dei precedenti appuntamenti che vedono sempre il tutto esaurito, proseguono le Favole a merenda con un pomeriggio speciale (sabato 25 febbraio, dalle 16 alle 17.30): sarà in scena il nuovo spettacolo di Anà-Thema tutto dedicato al Carnevale! Sarà un pomeriggio organizzato dagli attori di Anà-Thema che, con buffi travestimenti, coinvolgeranno il pubblico dei più piccini ma non solo, lo trascineranno nella magia del teatro e del gioco allo stesso tempo. Al termine della favola prenderanno il via le attività teatrali che vedranno proprio i bambini come protagonisti! Per rendere indimenticabile questa esperienza Anà-Thema infine offre una gustosa e colorata merenda da condividere anche con i genitori. Il costo di questa magica alternativa alla Tv è di 5 euro a persona per un'ora e mezza di intrattenimento. (Si consiglia la prenotazione). Ingresso 5 euro. Nel prezzo è compresa la merenda. Info e prenotazioni | 04321740499 | 345.3146797 | info@anathemateatro.com | www.anathemateatro.com |

Cenerantola a Pinocchio a Teatro

Sabato 25, al Teatro San Giorgio di Udine, il Css propone un doppio spettacolo per vedere due fiabe in una sera: alle 19 Cenerentola e alle 22 Pinocchio, con un intervallo di un’ora.

‘La Bajadera’ al Teatrone

Torna al Teatro Nuovo Giovanni da Udine tutto il fascino spumeggiante dell’operetta: va infatti in scena sabato 25 febbraio, con inizio alle 20.45, ‘La Bajadera’, uno degli esempi più famosi e apprezzati di questo particolare genere musicale sempre amatissimo dal pubblico. A interpretarlo, con orchestra in buca a suonare dal vivo, la Compagnia Teatro Musica Novecento specializzata in questo repertorio. Info e biglietteria: Biglietti disponibili presso la biglietteria del Teatro (via Trento 4 – Udine) dalle 16 alle 19 eccetto domenica e giorni festivi; tel. 0432 248418, biglietteria@teatroudine.it). Biglietteria attiva anche ai siti www.vivatcket.it e www.teatroudine.it.

VisioKids

Continua l’appuntamento con VisioKids, ciclo di proiezioni per i più piccoli organizzato dal Visionario e dalla Mediateca Mario Quargnolo: sabato 25 febbraio alle 15.00 sullo schermo ‘Qua la zampa!’, l'incredibile storia di Ethan, un bambino di 8 anni e di sua mamma che salvano un cucciolo di Goldenretriever che hanno trovato ferito e abbandonato a cui danno il nome di Bailey! Per i più piccoli la proiezione sarà seguita da una sana e gustosa merenda al bar del Visionario, inclusa nel prezzo del biglietto (tariffa unica 5 euro). Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.