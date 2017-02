Stars & Movies: ‘Viaggio musicale tra la magia delle colonne sonore’

UDINE - L’orchestra Piano Twelve, con i suoi dodici pianoforti, e il Coro Polifonico di Ruda, fra i cori virili più famosi al mondo, due autentiche eccellenze musicali e culturali del Friuli Venezia Giulia, si fondono assieme per presentare un nuovo emozionante progetto, un viaggio musicale attraverso le colonne sonore che hanno fatto sognare, divertire ed emozionare milioni di persone. Il nuovo spettacolo, dal titolo ‘Stars & Movies’, che vede la direzione artistica del M° Valter Sivilotti, compositore e direttore d'orchestra tra i più acclamati della sua generazione, verrà presentato in prima assoluta il prossimo 12 luglio al Castello di Udine (inizio alle 21.30), nell’evento organizzato da Zenit srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Udine e l’Agenzia PromoTurismoFVG, nell’ambito della rassegna ‘Udine Vola 2017’. I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dalle 10 di lunedì 27 febbraio, sul circuito Ticketone.

Info, prezzi e punti vendita su www.azalea.it .