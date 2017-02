Che tempo farà domenica 26? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Dopo un sabato da cielo sereno in tutta la regione, anche per domenica 26 febbraio i previsori dell'Osmer Fvg annunciano una giornata di tempo buono.

Su tutta la regione, infatti, ci sarà una prevalenza di bel tempo con cielo in genere velato da sottili strati d'aria umida presenti a quote molto alte.

Invece, tra i 1.000 e 3.000 metri di quota, l'atmosfera sarà decisamente secca e vi sarà un marcato riscaldamento rispetto a sabato, con lo zero termico che salirà a ben 3.000 metri. A valle, e in pianura in particolare, le temperature non supereranno i 15 gradi centigradi.