Incidente nei boschi della Val Resia: ferito un 60enne

RESIA - Incidente nei boschi della Val Resia. Un sessantenne della zona, mentre era intento a tagliare alcune piante, è stato colpito da un pesante ramo restando ferito. Il fatto è avvenuto a Stolvizza nella mattinata di sabato 25 febbraio.

Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118, che ha trasportato l'uomo (privo di sensi) all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. A dare l'allarme, facendo così intervenire i soccorsi, sono stati alcuni amici del 60enne, che si sono accorti che qualcosa non andava.

Il personale l'ha prima stabilizzato sul luogo dell'incidente, prima di trasferirlo al Santa Maria della Misericordia.