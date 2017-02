Undicesima Festa del pensionato all'auditorium Menossi

UDINE - Domenica 26 febbraio, ultima di Carnevale, si ride in friulano all’auditorium Menossi in via San Pietro 60. Alle 17, infatti, prenderà il via il pomeriggio teatrale, organizzato dalla Cisl Pensionati in occasione della Festa del Pensionato, giunta quest’anno alla sua undicesima edizione. Dopo il saluto introduttivo di Renata Maresia, coordinatrice Rls-Fnp/Cisl dell’Ambito Udinese, interverranno il sindaco di Udine, Furio Honsell, l’assessore comunale al decentramento, Antonella Nonino e il segretario generale della CISL udinese e della bassa friulana, Ennio Toniutti.

Lo spettacolo

Il pomeriggio, che vede il patrocinio e la collaborazione dell'Assessorato al Decentramento del Comune di Udine, si animerà con lo spettacolo teatrale «Vecjo sì, ma no stupit!» a cura dalla compagnia La Pipinate di Sclaunicco di Lestizza, composta da decina di persone, che tra attori e tecnici, proporranno una comicità brillante, ricca di colpi di scena. La commedia, tradotta in friulano da Stefano Pandolfo dall’originale dell’autore bresciano Camillo Vittici, racconta la storia di Pieri e Gjeremie, due anziani soli, amici e compagni di merende che trovano una nuova prospettiva di vita, grazie all’intervento di una sorprendente assistente sociale. L'ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: Puntoinforma, telefono 0432 1273717, www.comune.udine.gov.it.