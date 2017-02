Pedone fa da scudo e salva il suo bambino

UDINE – Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali spingendo il passeggino con all’interno suo figlio. A poca distanza li seguiva la moglie. A un certo punto si accorge dell’arrivo di un’auto che non sarebbe riuscita a fermarsi. Decide quindi di fare da scudo al suo piccolo per tentare di proteggerlo.

E’ accaduto sabato sera in città, in via Pozzulo. L’uomo, un 31enne originario del Bangladesh, è stato investito da una Ford C Max ed è stato costretto a ricorrere alle cure del 118. Portato in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi. Illesi il bambini nel passeggino e la moglie.

Sul posto, per i rilievi, la polizia locale dell’Uti Centrale. Via Pozzuolo è rimasta chiusa al traffico per mezz’ora.