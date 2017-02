Udinese di scena all'Olimpico a caccia dei 3 punti

UDINE - «Dobbiamo essere molto più attenti a quello che facciamo in campo e rendere sempre al massimo. Bisogna cercare di vincere tutte le partite. Poi tra il dire e il fare...» E' con questa idea che il tecnico dell'Udinese Gigi Delneri si appresta ad affrontare, domenica alle 15, la trasferta a Roma contro la Lazio.

«E' una squadra veloce - ha detto Delneri nella conferenza stampa della vigilia - ha grande fisicità, ha l'uno contro uno facile sugli esterni che nel calcio moderno non guasta, ha giocatori di indubbia esperienza. Parolo è un giocatore molto importante. E' una squadra da temere e noi dobbiamo giocare come squadra per portare via la pagnotta o fare una prestazione degna di noi».



Un banco di prova importante per i bianconeri, che dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo, davanti agli occhi di Zico, sono chiamati a mostrare una reazione sul campo. Una partita difficile, che anticipa un'altra sfida impegnativa per l'Udinese: domenica prossima, infatti, al Friuli (già esaurito) arriva la Juventus capolista.