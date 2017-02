Ubriaco e con un coltello in un locale pubblico: denunciato

UDINE – I carabinieri della stazione di Codroipo hanno denunciato a piede libero un 34enne per detenzione abusiva di oggetti atti ad offendere e ubriachezza.

Il soggetto in questione, di nazionalità serba ma residente a Sedegliano, è stato fermato un in locale di Codroipo, il bar Sorriso, in evidente stato di ubriachezza. In seguito alla perquisizione gli è stato trovato addosso un coltello lungo una decina di centimetri.

Visto il suo stato di alterazione provocato da un uso smodato di alcool, era possibile che l'uomo, in caso di liti o battibecchi con qualche altro avventore, potesse utilizzare il coltello contro altri soggetti.