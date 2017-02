Auto contro moto in viale Trieste: un ferito

UDINE – Incidente stradale, nella mattinata di domenica, in viale Trieste. A scontrarsi sono state un’auto e una motocicletta. A restare ferito è stato il centauro, un 51enne di udine, che è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e portato all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Il sinistro è avvenuto alle 10.40. Un’Audi TT e una Honda sono entrate in contatto mentre percorrevano viale Trieste, all’altezza di via Spalato. Come detto, ad avere la peggio è stato il motociclista, che è stato sbalzato sull’asfalto.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Centrale, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e quindi anche per definire le responsabilità dell’accaduto.