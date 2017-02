Che tempo farà lunedì 27? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Ancora una giornata di bel tempo, lunedì, su tutta la regione. L'ultima del mese di febbraio prima del peggioramento previsto per martedì.

L'Osmer, per lunedì, prevede cielo da poco nuvoloso a variabile, in genere con prevalenza di schiarite in giornata. Lo zero termico si riabbasserà portandosi sui 1.500 m circa, con el temperature massime che, in pianura e sulla costa, non supereranno i 13 gradi.

Dalla tarda serata il cielo si coprirà su tutte le zone. Per matredì, infatti, è previsto un deciso peggioramento con l'arrivo di pioggia e neve.