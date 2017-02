B&B Day: si dorme gratis in migliaia di strutture

FVG - Ogni anno il primo weekend di marzo si dorme gratis in migliaia di B&B affiliati al portale www.bed-and-breakfast.it. Nella giornata nazionale del B&B migliaia di viaggiatori alloggiano gratis una notte prenotandone almeno un'altra, precedente o successiva, nella stessa struttura.

Undicesimo B&B Day

La festa nazionale del B&B è nata per celebrare la rivoluzionaria formula ricettiva che, da decenni oramai, rappresenta il modo più intimo, confortevole, economico di viaggiare. Oramai è divenuto un appuntamento fisso nel calendario vacanze degli italiani sin dalla prima edizione, nel 2006. Il B&B Day è un'occasione straordinaria per conoscere più da vicino questo mondo e, magari, per scegliere di aprirne uno. Come hanno fatto le migliaia di famiglie che hanno attrezzato e aperto la propria casa ai viaggiatori, investendo sul decoro delle proprie abitazioni e sulla loro funzionalità. Una carta vincente che produce ricchezza, aiuta a mantenere i centri storici e dà lavoro a migliaia di persone.

Quindi controllate il calendario e, se il primo weekend di marzo è vicino, date un'occhiata al sito.