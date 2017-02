Prima del gran finale di martedì, piazza tirata a lucido

UDINE - Musica, spettacoli di magia, giocoleria, truccabimbi e molto altro. Dopo i pomeriggi di giovedì grasso e dello scorso sabato (nelle foto di Daniele Fortunati le operazioni di pulizia della piazza), è tutto pronto per il gran finale del Carnevale in città, che martedì 28 febbraio, in piazza Matteotti, proporrà un martedì grasso all'insegna del divertimento per i più piccoli.

Dalle 15.30 alle 18 l'antica piazza delle erbe ospiterà uno spettacolo di intrattenimento con giocoleria e numeri di equilibrismo, bolle di sapone giganti e l'immancabile Truccabimbi di Ursus Animazione.Sempre nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, la ludoteca comunale proporrà un’apertura speciale all’insegna dei 'calzini spaiati'.