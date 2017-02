Che tempo farà martedì 28? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Pioggia, neve e vento. Martedì 28 febbraio si annuncia una giornata 'da lupi' su tutto il Friuli Venezia Giulia. Un peggioramento che comincerà già dalla serata di lunedì.

L'Osmer Fvg prevede cielo coperto un po' su tutta la regione. Sui monti precipitazioni deboli o moderate già dalla notte con quota neve sugli 800 metri, intense dal pomeriggio con quota neve sui 1.300 metri circa, in calo dalla tarda serata a 700 metri. Vento forte da sud-ovest in quota.



In pianura, al mattino piogge deboli solo verso la pedemontana, dal pomeriggio moderate o abbondanti e diffuse con vento sostenuto da sud. Sulla costa vento da sud forte con possibili mareggiate e piogge moderate solo alla sera.