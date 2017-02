Kasanova apre in centro a Udine e cerca personale

UDINE – Novità per il centro di Udine. In via Poscolle, dopo un lungo periodo di ‘serrande abbassate’, si rianimano gli spazi che fino a qualche anno fa ospitavano Benetton. Oggi in quegli stessi locali apre i battenti Kasanova. Nella mattinata del 28 febbraio sono in corso gli ultimi preparativi ma, come vedete dalle immagini, l’allestimento è già a un ottimo punto e non potrebbe essere altrimenti, l’inaugurazione, infatti, pare essere in programma per il giorno seguente, il primo marzo. Il punto vendita di prossima apertura è, inoltre, ancora alla ricerca di personale, come dice il cartello ancora attaccato alla porta d’ingresso.

Non è il solo punto vendita in provincia

L’azienda oggi conta più di 350 negozi, tra diretti ed affiliati (in provincia di Udine lo troviamo anche al Città Fiera e alla Bennet di Pradamano). I brand sono Kasanova, Kasanova+, Co.Import, L’Outlet del Kasalingo, Italian Factory, Kikke e La Casa sull’albero, presenti in modo capillare su tutto il territorio italiano. Oggi Kasanova rappresenta il primo player italiano nella vendita di casalinghi e articoli per la casa, con un fatturato in continua crescita. La società conta nel complesso più di 1.700 dipendenti, con un’età media di 33 anni e una netta prevalenza delle quote rosa. Il quartiere generale si trova in viale Monterosa ad Arcore, dove nei diversi uffici lavorano più di 170 persone.