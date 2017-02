Sequestrata merce contraffatta per un valore di 18 mila euro

PALMANOVA – Un 32enne della provincia di Lucca è stato denunciato dai carabinieri per aver tentato di vendere merce contraffatta a Palmanova. I militari della locale stazione dell’Arma hanno controllato la bancarelle del 32enne durante la fiera cittadina, rinvenendo numerosi capi di abbigliamento con marchi contraffatti.

E’ scattato quindi il sequestro, per un valore di 18 mila euro. Il titolare della bancarella è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di vendita di merce contraffatta, ricettazione e contraffazione alterazione o uso di marchi o brevetti.