Far East Film Festival: ecco l’immagine dell'edizione 19

UDINE – Chiunque abbia un minimo di familiarità con le tradizioni orientali penserà immediatamente allo zodiaco cinese. I cultori della fantascienza non potranno fare a meno di trarne una suggestione aliena. Gli appassionati di fotografia lo vivranno sicuramente come un omaggio a Ren Hang. Difficile stabilire quale sia l’interpretazione più esatta, ammesso che ne esista una, ma quello che conta, alla fine, è la potenza visiva: stiamo parlando dell’immagine che Roberto Rosolin ha messo a punto per il Far East Film Festival 19. Dopo l’icona pop del 2015 (ricordate la tuta gialla di Bruce Lee?) e l’enigmatico profilo femminile del 2016, dunque, ecco la nuovissima creazione del graphic designer goriziano: il primo piano di una bellissima ragazza, dai tratti dichiaratamente asiatici, su cui si staglia (agguerrito, colorato e, soprattutto, inatteso) un gallo!



Countdown

Anticipato da un doppio simbolo, dunque, il Far East Film Festival 19 innesca ufficialmente il countdown e, dal 21 al 29 aprile, vedrà accendere i riflettori internazionali sulla sua diciannovesima edizione! Gli oltre 60 titoli del programma attingeranno, come sempre, alle migliori produzioni dell'ultima stagione: blockbuster, cult movie, outsider su cui scommettere, ma anche «oasi d’autore» da tutta l'Asia.



Feff 19

Il calendario del Feff 19 – c’è tempo fino al 13 marzo, ricordiamo, per acquistare gli accrediti a prezzo promozionale (tutte le info su www.fareastfilm.com) – sarà ancora una volta impreziosito da un fittissima rete di eventi collaterali, disseminati nel centro di Udine, e, ovviamente, non mancheranno il Feff Campus, la scuola di giornalismo per giovani talenti europei e asiatici, il workshop internazionale Ties That Bind, che mette in connessione produttori occidentali e orientali, e la sezione Industry, Focus Asia, che proprio quest’anno diventerà mercato e farà ponte tra Oriente ed Europa per progettare e realizzare il cinema di genere del futuro.

Far East Film Festival: ecco l’immagine dell'edizione 19 (© Roberto Rosolin)