SAN GIORGIO DI NOGARO – Collisione tra due navi nel porto di San Giorgio di Nogaro. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né sversamenti di liquidi inquinanti in mare. E' successo nella giornata di lunedì 27 febbraio.

A entrare in collisione tra la motonave ‘Erdogan Senkaya’, di bandiera turca e la motonave italiana ‘Luca S’. La prima stava per imbarcare un carico di materiali d’acciaio, la seconda era intenta a scaricare sabbia silicea. E’ stata proprio l’imbarcazione turca, in fase di manovra, a ‘cozzare’ contro la prua dell'altra nave. Nell'impatto quest’ultima ha subìto uno squarcio nella murata di dritta e ha cominciato a imbarcare acqua.

In pochi minuti l’equipaggio è riuscito a rimediare utilizzando le casse di zavorra e riequilibrando l’assetto della nave. I motivi dell’incidente sono al vaglio della Capitaneria di Porto.