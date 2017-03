Pedone investito in via Pozzuolo: è grave

UDINE – L’ultimo episodio risale a sabato 26 febbraio. Sono passati sono pochi giorni e un altro pedone è stato investito in via Pozzuolo. Questa volta, però, la persona travolta da un'auto, un anziano di 70 anni, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Il fatto è avvenuto martedì sera attorno alle 20.10. Una Ford Fusion guidata da un 82enne di Udine che procedeva su via Pozzuolo verso il centro città, all’altezza del civico 105, ha investito l’uomo, residente nella zona. L’urto è stato piuttosto violento e il 70enne è stato scaraventato sull’asfalto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 insieme agli agenti della Polizia locale dell’Uti Centrale. Come detto il 70enne è stato ricoverato al Santa Maria della Misericordia in gravi condizioni.