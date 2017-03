Friuli ancora protagonista a La Prova del Cuoco

RAGOGNA – Dopo tre vittorie ottenute contro Umbria, Molise e Lazio, lo chef friulano Manuel Marchetti torna protagonista su Rai Uno, a ‘La Prova del cuoco’, per sfidare la Sicilia.

L’appuntamento, come di consueto, è con la rubrica ‘Il Campanile’, mercoledì 1 marzo dalle 12 circa.

«Oramai lo sapete, non vogliamo tediarvi con le storie delle nostre vittorie – si legge sulla pagina Facebook del locale –. Siamo fieri però di poter rappresentare anche questa settimana la nostra regione e diciamoci la verità: dovreste essere fieri anche voi perché senza il vostro sostegno non ce l'avremmo mai fatta!!». Top secret il piatto che Marchetti presenterà in trasmissione: di certo sarà ispirato alla tradizione friulana.

Per sostenere lo chef friulano è possibile votare tramite sms al numero 4784784 scrivendo 2, oppure chiamare da telefono fisso l'894222 e dare il codice 2 (il costo è di 0,51 euro a voto e potrete votare al max cinque volte dallo stesso dispositivo).