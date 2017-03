Nasce Zipster, il primo aggregatore di notizie dall'Italia e dal mondo

UDINE - Zipster è l’unica piattaforma web (www.zipster.it) che unisce l’affidabilità e la velocità di un algoritmo digitale alla qualità di una redazione giornalistica gestita da professionisti. Il sistema, infatti, raccoglie e organizza i feed (aggiornamenti di contenuto) di oltre 500 siti tra quotidiani, periodici, magazine online, blog e siti di informazione. La redazione, invece, seleziona le notizie più importanti, ne crea un abstract (un brevissimo testo riassuntivo) e lo integra con i link agli articoli più importanti che trattano quell’argomento.

L'idea è di Simone Bressan e di Andrea Mancia

Zipster nasce da un’idea di Simone Bressan e di Andrea Mancia, esperti di comunicazione digitale. Negli anni si sono occupati a lungo del rapporto tra media e nuove tecnologie e nel 2005 hanno fondato 'Tocqueville', il primo esperimento italiano nell’aggregazione di blog. «L’obiettivo è di fornire all’utente un estratto delle notizie più importanti della giornata in pochi minuti o secondi di lettura e, allo stesso tempo, una serie di link selezionati per l’approfondimento di quel tema. – spiegano Bressan e Mancia - Ecco perché Zipster è diverso da ogni sito di news, perché garantisce la selezione ragionata, la qualità e la giusta sintesi dei contenuti, possibili solo con il lavoro di professionisti in carne e ossa».



Garanzia contro le fake news

Grazie alla guida della redazione, infatti, Zipster verifica le notizie e le fonti per garantire il controllo sulle fake news. Lo sviluppo di Zipster è stato affidato a Procne, azienda friulana che progetta soluzioni in ambito Ict e che ha creato la piattaforma online che consente alla redazione una gestione facile ed immediata dei contenuti. «Il sistema creato per Zipster – spiega Giovanni Comisso di Procne - acquisisce in tempo reale gli aggiornamenti dei siti selezionati e li rende visibili su una dashboard interattiva per essere gestiti dalla redazione: selezione, editing, classificazione delle notizie e strumenti di pubblicazione sono disponibili in un’unica schermata che semplifica e ottimizza passaggi e tempi di lavoro».

L'obiettivo: far risparmiare tempo

Zipster promette un grande risparmio di tempo a chi non ne ha a disposizione per sfogliare i giornali, leggerli da tablet o per consultare i diversi siti di news: con Zipster la rassegna stampa quotidiana è già pronta, tutto quello che bisogna sapere quel giorno è disponibile con una rapida occhiata alla homepage.

Zipster è e sarà sempre gratuito: per diventarne lettori è sufficiente registrarsi così da ricevere user e password per l’accesso. Dopo una prima fase di test su 500 pre-iscritti, Zipster è aperto a tutti dall’1 marzo ed è presente su Facebook e Twitter. Il sito è molto semplice nella sua costruzione ed è suddiviso in tre sezioni: quella centrale delle notizie principali filtrate dalla redazione, quella delle ultime notizie in realtime e la terza sezione che racchiude le principali notizie dai siti esteri.