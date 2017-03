Due incidenti stradali in città: in tre finiscono in ospedale

UDINE – Doppio incidente nella mattinata di mercoledì a Udine, che ha causato il ricovero di due persone: un 21enne del Bangladesh, di un 50enne friulano e di un 55enne ghanese. In entrambi i casi, dei rilievi, si è occupata la Polizia locale.

Il primo sinistro si è verificato poco dopo le 7.30 in piazzale del Commercio. Una Opel condotta da una donna di 64 anni, di nazionalità ucraina, ha urtato un ciclista che si trovava nella rotonda in prossimità di via Veneto. Ad avere la peggio, ovviamente, è stato il ciclista, un 21enne del Bangladesh, che ha riportato lievi contusioni e che è stato portato al Pronto Soccorso da un’ambulanza.

Il secondo incidente è accaduto poco dopo, alle 8, tra viale Volontari della Libertà e via Nimis. In questo caso una Punto proveniente da via Nimis ha tentato di fare inversione di marcia per dirigersi verso piazzale Chiavris quando è stata centrata da una Megane che sopraggiungeva da viale Volontari in direzione piazzale Osoppo, all’altezza della farmacia. A restare feriti sono stati i due uomini alla guida, entrambi trasportati in ambulanza all’ospedale di Udine.