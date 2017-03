Vince 100 mila euro al Gratta&Vinci: è un disoccupato

UDINE – Per una volta non si potrà dire che ‘piove sempre sul bagnato’. La dea bendata, infatti, pare aver baciato un disoccupato regalandogli una vincita da 100 mila euro. E’ successo nella tabaccheria di via Paparotti e a darne notizia è il Messaggero Veneto.

Il giocatore, cliente abituale, ha acquistato un Gratta&Vinci da 20 euro riuscendo a trovare una combinazione vincente. Nessuna indicazione sulla sua identità, se non che si tratta di una persona di 50 anni circa che era già stato visto diverse volte nel locale.

La scoperta della vincita non è stata fatta nella tabaccheria, visto che il giocatore ha acquistato il biglietto ed è uscito. Diverse ore dopo è tornato nella tabaccheria, visibilmente emozionato e commosso, chiedendo informazioni su come incassare la vincita. Dal racconto della titolare, Lucia Marcuzzi, il vincitore sarebbe senza un lavoro da diverso tempo.