Al via la stagione della Grotta Nuova di Villanova

VILLANOVA - Eventi, centri estivi, mostre e visite guidate per adulti e bambini. Sarà inaugurata domenica 5 marzo la stagione 2017 della Grotta Nuova di Villanova e dell'Alta Val Torre che la circonda, un luogo immerso nella natura incontaminata. L’obiettivo è incrementare ulteriormente il flusso turistico e per farlo si punta sui numerosi eventi in programma e sull’imminente inizio dei lavori finalizzati a illuminare la parte della grotta dall’attuale percorso turistico fino alla sala Regina Margherita. Il cantiere aprirà grazie a un contributo ricevuto dalla Regione.

Outdoor Festival

Tra gli appuntamenti più attesi c’è sicuramente la prima edizione dell'Alta Val Torre Outdoor Festival, una giornata dedicata alle famiglie, alle persone disabili e agli sportivi di ogni età, che cercano un'ispirazione nuova per scoprire e vivere una natura ancora sconosciuta. In programma per il 14 maggio e organizzato dal Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova.

Meditazioni in grotta

Ci saranno anche le ‘Meditazioni in grotta’: un affascinante viaggio al centro della grotta e al contempo dentro sé stessi. Sarà proposta una meditazione al mese e si alterneranno vari operatori per differenziare l'offerta (bagni di gong, meditazioni guidate, yoga, shiatzu e veri e propri viaggi sonori con strumenti ancestrali e antichi).

Passeggiate geologiche

Non mancheranno le passeggiate geologiche proposte da ForEst Studio Naturalistico, per scoprire alcuni tra i più affascinanti e significativi luoghi delle Prealpi Giulie.

‘Diversamente Speleo’

Domenica 18 giugno, sarà un altro evento da non perdere. Organizzato da tre gruppi speleo del territorio (Grif di Tarcento, Csif di Udine e Gelgv), con la collaborazione degli operatori olistici e degli operatori che lavorano nell'ambito della disabilità con la musicoterapia, la manifestazione prevede la partecipazione di centinaia tra ragazzi disabili e accompagnatori, centri diurni presenti sul territorio, famiglie e volontari speleo.

‘Letture in Grotta’

Durante il periodo estivo, per la gioia dei più piccoli, saranno proposte le ‘Letture in Grotta’, divertente appuntamento per bambini e famiglie. I bimbi, assieme ai loro genitori, potranno ascoltare divertenti favole all’interno della Sala del Laghetto. Quest'anno, inoltre, ci saranno almeno due visite ‘speciali’, abbinate a interventi musicali inusuali e accattivanti.

La Grotta Nuova resterà aperta da marzo a novembre

Nei mesi di marzo e aprile ogni domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 13:30 alle 18 (ultima partenza 17.30). Il giorno di Pasquetta orario continuato dalle 10 alle 18. Per le comitive e le scolaresche durante la settimana solo su prenotazione. Per informazioni in merito agli orari di apertura visitare il sito internet www.grottedivillanova.it oppure contattare il numero 392.1306550. A partire da domenica riaprirà anche l’ufficio Iat di Grotte di Villanova, dove sarà possibile trovare materiale promozionale sull’intera regione.