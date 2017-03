I piccoli chimici dell’Istituto Malignani impegnati in un nuovo progetto

UDINE - Chi l’ha detto che a scuola si fa solo teoria? Coerentemente con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro e di sensibilizzarli verso i valori sociali che impregnano ogni contesto di vita, sia scolastico sia operativo, l’Isis Malignani di Udine ha coinvolto gli alunni della classe terza, a indirizzo chimico ambientale, in un piccolo grande progetto di solidarietà. In collaborazione con Biofarma Spa, azienda leader nella formulazione e produzione conto terzi di cosmetici e integratori alimentari, il giovane team ha potuto destreggiarsi nella realizzazione di due creme naturali per il viso.

Un progetto a 360 gradi

Si è trattato di un cammino che li ha coinvolti in tutti i processi che determinano la nascita di un prodotto finito: dalla formulazione, alla scelta del nome e dell’immagine delle creme sino alla loro realizzazione, il tutto con la supervisione dell’R&D di Biofarma che ha supportato i ragazzi in un continuo scambio di idee e progettualità. L’iniziativa nasce dall’idea del professor Motisi e sostiene il ‘lato pratico’ della scuola, fondamentale tassello di crescita, promotrice di attività concrete capaci di motivare allo studio e di preparare i ragazzi ad affrontare la vita. Coniugare la teoria alla pratica significa stimolare la creatività e accrescere il senso di responsabilità che portano le nuove leve a guardare al futuro con più passione e concretezza.

La presentazione ufficiale da parte dei ragazzi

Biofarma, che da diversi anni sostiene questo progetto, ha rappresentato un’ottima palestra per sensibilizzare i ragazzi nei confronti di principi importanti quali la collaborazione, il rispetto, il confronto, la responsabilità e la gestione del tempo. Hydraline e Nutriline saranno presentate dai piccoli chimici il 5 marzo al Città Fiera di Udine: allo stand dedicato sarà possibile conoscere i protagonisti di questa attività e acquistare le creme: parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza a favore della Fondazione Operation Smile Italia Onlus. Allora non perdiamo questa importante occasione per fare del bene e per ricordare che ‘la bellezza della ricerca è la ricerca della bellezza!’