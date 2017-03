21enne trova online 3 moto a un prezzo stracciato: è una truffa

UDINE - Trova una super offerta online, tre moto da cross a 800 euro, e si fa tentare da quella che sembra essere una vera e propria occasione da non perdere. Ma è una truffa (come riportato da Il Gazzettino).

I fatti

Il 21enne cittadino sloveno intenzionato a fare l’acquisto, si accorda con il venditore: appuntamento il 28 febbraio, alle 22, in un parcheggio di via Colugna, a Udine. Giunto sul posto con i mezzi necessari per trasportare le moto, il ragazzo dà i soldi al venditore che con la scusa di andare a prendere le due ruote, poco distanti da lì, si dilegua senza fare ritorno. Le moto, ovviamente, non ci sono. A quel punto il ragazzo - come chiarito dal quotidiano - ha sporto denuncia alla Questura di Udine.