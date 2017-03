Nasce un blog per dare voce alle varianti locali delle lingue minoritarie

UDINE – L’obiettivo è sicuramente nobile, e cioè tentare di ravvivare l’interesse dei giovani verso le lingue storiche del territorio friulano e verso le varianti dialettali di alcune borgate. Il fatto poi che l’iniziativa parta da un gruppo di universitari è un’altra nota di merita. Stiamo parlando di Friaûlij, progetto nato per raccogliere gli articoli scritti nelle varianti locali delle lingue presenti in regione, e cioè friulano, sloveno e tedesco. Una sorta di notiziario delle varianti linguistiche locali (dal resiano al timavese ma non solo). Questo per dar vita a un nuovo repertorio linguistico e per fare un quadro dell’attuale situazione linguistica in Fvg.

A parlarne è Gian Marco Sartor: «I temi principali trattati riguardano l’attualità – spiega – ma non mancheranno spunti di politica e testimonianze di tempi passati, oltre ovviamente gli eventi e le manifestazioni». Si punta a formare un team in grado di esprimersi nelle diverse varianti locali delle lingue (ad esempio il friulano della Carnia o quello della Pedemontana). «Non è indispensabile che conoscano la grafia standard della lingua cui parlano il dialetto, anche se sarebbe preferibile averne almeno le basi – aggiunge Sartor – . A loro il compito di scrivere questi articoli e di spedire i loro elaborati via mail ai referenti del progetto per il blog, che provvederanno a caricarli nei giorni stabiliti».

Costituito totalmente da volontari, Friaûlij è presente sul web, sotto forma di blog e su Facebook. Un'iniziativa che nei primi venti giorni di apertura ha già ottenuto oltre 2 mila visualizzazioni.