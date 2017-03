Far East Cosplay: ecco a quando l'8^ edizione!

UDINE – Se il Far East Film Festival sta scaldando i motori della 19ª edizione, attesissima a Udine dal 21 al 29 aprile, sta prendendo forma anche il fitto cartellone dei FEFF Events. A cominciare, ovviamente, dall’ormai tradizionale Far East Cosplay Contest, già programmato per martedì 25 aprile (alle 16.00) in piazza San Giacomo. Un coloratissimo tripudio pop che, da 8 anni, vede duellare costumi, abiti e trucchi ispirati ai protagonisti dei manga, degli anime, del fumetto, del cinema, dei telefilm, della musica e dei videogiochi 'made in Asia'. In palio, per i vincitori assoluti del premio Best Italian Far East Cosplayer (miglior costume maschile e miglior costume femminile), un viaggio intercontinentale e un posto da giurato a Lucca Comics & Games. Per saperne di più, e per scoprire quali sono gli altri premi, basta consultare il regolamento su events.fareastfilm.com.

Una ricca giornata

Al Far East Cosplay Contest si può partecipare come singoli o in gruppo, ma attenzione: il primo premio è riservato a coloro che indosseranno un costume legato all’Asia! Chi, invece, volesse partecipare con un costume non orientale, è liberissimo di farlo e potrà accedere ad altri premi (come il buono da spendere all’Agenzia Anni Verdi o il merchandising offerto da Gamestop). Chi parteciperà al Far East Cosplay Contest, inoltre, potrà aggiudicarsi la possibilità di prendere parte anche al Concorso Nazionale Cosplay (organizzato da Lucca Comics & Games in collaborazione con epicos). Per il secondo anno consecutivo, infatti, il Far East Cosplay Contest farà parte del network degli 11 eventi cosplay italiani che possono – appunto – inviare un proprio «rappresentante» al Cnc. La giornata del 25 aprile, ricordiamo, sarà densa di altri appuntamenti paralleli alla gara, tra cui un mercatino di prodotti e e fumetti orientali.