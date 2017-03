FSB Show, tutto pronto per l'8^edizione

UDINE - Fsb Show, 'Il Fitness, lo Sport ed il Benessere in Fiera', è la più importante manifestazione annuale dedicata al Benessere della persona nel Friuli Venezia Giulia. L'ottava edizione, in programma sabato 11 e domenica 12 marzo, trova vita all’interno di ben cinque padiglioni in abbinata alle aree esterne del complesso Fieristico di Udine. Con un ideale percorso tra le varie espressioni dell’Essere, il Corpo, la Mente e lo Spirito, i visitatori vengono guidati nei padiglioni incontrando aziende espositrici qualificate ed esperti di settore che presenteranno prodotti, idee, progetti e percorsi, finalizzati al naturale benessere psicofisico della persona. Che sia quindi il semplice correre o andare in palestra, la curiosità di 'scoprire' i benefici della meditazione o cosa sia la crescita personale non importa; all’ Fsb Show ogni visitatore ha modo di conoscere e avvicinarsi a quelle piccole o grandi scelte che lo possono aiutare a 'star bene'.

Le tre aree

L'area Corpo è completamente focalizzata sullo sport sia a livello dilettantistico che agonistico. Ampio spazio è dato alla danza e al fitness, ma anche alle arti marziali e alla zona wellness dove si potranno provare massaggi e tecniche di manipolazione tradizionale e innovative.

Nell'area Mente invece il visitatore ha la possibilità di scoprire i benefici della meditazione e i percorsi di crescita personale per giungere alla piena consapevolezza del sé.

L'area Spirito invece è dedicata agli stand di aziende, associazioni culturali ed esperti che si occupano di assistere l'individuo nella ricerca di un senso alla propria esistenza e nel ritrovare il proprio equilibrio energetico e bio-fisico.

Festival Rosa e Progetto Salute

La presenza di oltre un centinaio di aziende ed operatori qualificati del campo 'Benessere', verrà integrata da un ricco calendario di appuntamenti di approfondimento e informazione, seminari, convegni e workshop.

La seconda edizione del 'Festival Rosa', momento d’incontro, informazione ed approfondimento legato alle tematiche femminili d’attualità medico/sociale, proporrà ai presenti tanti nuovi spunti d’interesse.

Il progetto 'In Salute' rappresenta la novità di questa edizione. In parte al padiglione 9, 'Benessere & Salute', l’offerta commerciale si affiancherà alla conoscenza, fornendo a tutti i presenti, grazie al supporto e la presenza di professionisti del campo socio assistenziale, informazioni, valutazioni, servizi e consulenze gratuite oltre che utili suggerimenti per la gestione delle necessità assistenziali.

I numeri della fiera

Fsb Show è una delle manifestazioni più importanti del Friuli Venezia Giulia dedicate al benessere psico fisico. E' articolata in 3 aree tematiche Area Corpo, Area Mente e Area Spirito, suddivise in 5 padiglioni.

Sono 220 gli espositori presenti di cui oltre un centinaio del comparto benessere. 12 i palchi dedicati alle attività di fitness, danza e wellness mentre circa una trentina gli appuntamenti legati alle arti marziali. Come ogni anno immancabili gli appuntamenti collaterali, 40 tra convegni, conferenze e workshop.

Ben 25 discipline sportive differenti daranno vita ad Fsb Show Kinder, l'universo del divertimento per i più piccoli (2500 mq coperti ed altrettanti spazi esterni verranno dedicati ad attività ludico-ricreative e gioco-sport, tenute da istruttori ufficialmente riconosciuti da Federazioni ed Enti di appartenenza).



Per tutte le informazioni visitare il sito dedicato all'iniziativa www.fsbshow.it

FSB Show pronto alla partenza, al via l'8^edizione (© FSB Show)

