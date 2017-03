Non si ferma all'alt e rischia di investire un vigile: denuncia e multa da 6 mila euro

UDINE – Non si ferma all’alt dei vigili, tenta di investirli ma viene rintracciato e, nei suoi confronti, scattano una serie di sanzioni ‘record’ da 6 mila euro. Il fatto è successo giovedì pomeriggio a Udine, in via Leopardi. Protagonista della vicenda, che ha coinvolto gli agenti della Polizia locale dell’Uti Centrale, un 31enne straniero residente in città.

Tutto è avvenuto verso le 14. L’uomo, alla guida di una Renault Clio, non si è fermato all’alt degli agenti in via Leopardi. Non solo, dandosi alla fuga, il 31enne ha rischiato di mettere sotto uno dei due vigili. E’ cominciato un inseguimento, con la Clio che è riuscita a dileguarsi. I Vigili, però, hanno avuto la prontezza di annotare il numero di targa. Da un primo controllo il mezzo appariva intestato a un 29enne della provincia di Venezia: in realtà la Renault era stata venduta allo straniero residente a Udine. Trovato l’indirizzo dell’uomo, gli agenti della polizia locale si sono presentati nella sua abitazione.

A quel punto la scoperta che il 31enne non aveva mai conseguito la partente di guida in Italia, che l’auto non era assicurata e che non era stata sottoposta al collaudo. Così alle multe per eccesso di velocità e mancato rispetto dell’alt si sono aggiunte altre sanzioni amministrative che hanno fatto lievitare il conto oltre i sei mila euro. A suo carico è scattata anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.