Esce un cavo dalla seggiovia: 21 sciatori soccorsi

PONTEBBA – Un guasto tecnico su una delle seggiovie del comprensorio sciistico del Pramollo ha creato attimi di apprensione giovedì pomeriggio. Da quanto riporta il Kleine Zeitung, infatti, un cavo è improvvisamente uscito dalle pulegge della seggiovia a sei posti ‘La Perla’ mentre l’impianto era in funzione.

Immediato lo stop della seggiovia e l’avvio delle operazioni per far scendere i 21 sciatori rimasti bloccati gambe all’aria. Il guasto di natura tecnica è avvenuto verso le 15.30. Sul posto ha operato il Soccorso alpino di Hermagor con gli addetti del polo sciistico e la polizia, grazie anche all’ausilio di un elicottero (poi dovuto rientrare a causa della nebbia). Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito, come ha riferito il portavoce della polizia Rainer Dionisio.

Le operazioni di sgombero sono dutare quasi tre ore. Non è ancora chiaro quando l'impianto potrà essere rimesso in funzione.