Tour in Quad: appuntamento speciale in occasione del B&B Day

FVG - In occasione dell’11^ edizione del B&B Day, Visitait.it propone tour in Quad a prezzo ridotto nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 marzo. Presentando la prenotazione in una delle strutture aderenti al B&B Day e inserendo il codice promozionale 'bbdayquad', sarà infatti possibile approfittare dell’iniziativa e scoprire i paesaggi della nostra regione in modo insolito e originale.

Come funzionano le attività

Dopo un briefing iniziale sulla guida e la sicurezza di questi mezzi, verranno fatte alcune prove per prendere dimestichezza e poi partire in trail. L’avventura inizierà dalla piana del Collio per poi proseguire verso le colline. L’escursione si svolgerà su strade strette per scendere successivamente tra boschi e vigneti e ammirare all’orizzonte le Valli del Natisone e il Monte Matajur. Il percorso sarà costituito da tanto sterrato e divertimento fuori strada dove poter apprezzare l’ebbrezza della guida in quad.

I dettagli

Data: 4 e 5 marzo 2017

Luogo di partenza: Via Stretta del Parco, 4 - Buttrio 33042 (UD)

Orario: Da definire al momento della prenotazione

Durata: 1 ora e mezza circa

Abbigliamento: consigliato abbigliamento sportivo, giacca a vento e nel caso di brutto tempo l’impermeabile

Requisiti: essere in possesso di patente A o B in corso di validità