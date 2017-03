‘Cammini…Amo insieme’: una fiaccolata silenziosa per l’8 marzo

UDINE - Una fiaccolata silenziosa per invitare le donne a denunciare le violenze fisiche e psicologiche subite, nonché per sensibilizzare l’opinione pubblica sul lungo cammino ancora da percorrere per consentire all’universo femminile di raggiungere il pieno riconoscimento dei diritti. Con questa iniziativa la Provincia di Udine insieme alla Commissione provinciale pari opportunità e con la collaborazione della Polizia di Stato, celebrerà l’8 marzo, la giornata internazionale della donna. ‘Il corteo partirà da piazza San Giacomo alle 18.30, attraverserà piazzetta Lionello, per proseguire poi lungo via Manin e arrivare quindi a palazzo Belgrado dove, grazie all’associazione ‘La Tela’ saranno proposti alcuni canti popolari’ hanno spiegato il 1 marzo l’assessore provinciale alle pari opportunità Elisa Asia Battaglia e Maura Pontoni presidente della Commissione provinciale, nell’illustrare la marcia di mercoledì prossimo alla quale hanno già aderito numerosi sindaci, assessori alle pari opportunità nonché rappresentanti di associazioni impegnate per la difesa delle donne.

Alla fiaccolata ha aderito anche la Polizia di Stato

Il camper della campagna ‘Questo non è amore’, lanciata in occasione del 14 febbraio nonché l’equipe specializzata, sarà presente in piazza San Giacomo a partire dalle 15. ‘Un partenariato di cui siamo orgogliosi – ha commentato il questore Claudio Cracovia – che ci consente di fare sistema insieme ad altri importanti attori locali, istituzioni e associazioni per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne. Donne che molto spesso si sentono colpevoli e si chiudono in un pericoloso silenzio. La campagna della Polizia che, con quest’azione di prossimità rafforza ulteriormente la presenza sul territorio, ha proprio l’obiettivo di mettersi a disposizione di queste donne, per consigliarle, per aiutarle a denunciare’.

‘Sicura Sempre’

Durante la fiaccolata sarà distribuito anche il vademecum ‘Sicura Sempre’ realizzato nel 2016 dalla Provincia di Udine in collaborazione con la Polizia di Stato. La guida contiene alcuni consigli utili rivolti alle donne ma, in generale, a tutta la popolazione, per alzare il livello di attenzione su dettagli e accorgimenti che, se non adottati, possono compromettere la sicurezza in certe particolari circostanze.