‘Stiria Food Festival’: dopo quasi 10 anni le tipicità d'oltralpe tornano a Udine

UDINE - Wienerschnitzel, wurstel, crauti, krapfen, strudel. Il tutto bagnato, naturalmente, dall'immancabile birra. Un piccolo villaggio di circa 500 metri quadrati dove sarà possibile fare un tuffo nelle incantevoli atmosfere austriache. Dopo quasi 10 anni di assenza le tipicità d'oltralpe tornano a Udine con ‘Stiria Food Festival’, un nuovissimo evento che sarà ospitato dal 28 aprile al 1° maggio in piazza Primo Maggio.

L'ultima volta nel 2008

«Ci stavamo lavorando da tempo e finalmente siamo riusciti a portare a termine questo grande ritorno – spiega l'assessore alle Attività produttive e turistiche, Alessandro Venanzi –. Martedì 7 marzo una delegazione degli organizzatori stiriani saranno in città per il sopralluogo ufficiale, nel corso del quale saranno definiti tutti i dettagli tecnici della manifestazione. Siamo comunque molto lieti di poter annunciare questo gradito evento, che rinsalda i rapporti con la comunità stiriana, che è comunque sempre rimasta molto legata alla nostra città». L'ultima volta degli stand austriaci a Udine risale all'edizione 2008 di Friuli Doc, ma negli ultimi tempi diversi sono stati i tentativi di riportate la Stiria in città proprio per l'affetto che lega la città a questa importante regione austriaca. «Questa iniziativa non vuole essere solo un gradito ritorno – sottolinea Venanzi – ma anche un'occasione per gettare le basi di una collaborazione che in futuro porti a uno scambio delle rispettive manifestazioni. Una sinergia che potrebbe creare così opportunità economiche anche per il nostro territorio». L'appuntamento, che certamente richiamerà in città migliaia di visitatori e appassionati delle golosità austriache, per quattro giorni proporrà le prelibatezze provenienti dalla Stiria, accompagnate dalle musiche, dai balli e dai costumi tradizionali della regione austriaca.