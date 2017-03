Friulano a New York: Mesaglio e il suo piano si preparano a partire

UDINE - L’udinese Sebastiano Mesaglio torna a far parlare di sé. Dopo essersi aggiudicato il primo premio al 29° Concorso Pianistico ‘Città di Albenga’, nella categoria Eccellenza, oggi il pianista classe ’90, nato a Udine e diplomato con lode al Conservatorio Tomadini, è fra i semifinalisti del ‘2017 NYCA Worldwide Debut Audition’ che attraverso un bando destinato a pianisti e violinisti cerca in tutto il mondo giovani musicisti di grande talento (con meno di 35 anni), con l’obiettivo di dare loro l'opportunità di farsi conoscere. Le semifinali sono in programma nella Grande Mela i prossimi 7 e 8 marzo. La finalissima, invece, qualche giorno dopo, l’11.

Duro lavoro e ottimi risultati

Mesaglio non è però nuovo a traguardi di questo tipo, frutto di anni di studio e di lavoro, oltre che di un talento cristallino riconosciuto dagli addetti ai lavori e dal pubblico. La sua formazione si deve soprattutto al Maestro Giorgio Lovato, di cui è stato allievo fin da giovanissimo. Successivamente si è perfezionato per due anni a Parigi all'Ecole Normale de Musique de Paris ‘Alfred Cortot’.

Molti i premi

Fin da giovanissimo è stato premiato in Concorsi nazionali e internazionali, risultando vincitore del primo premio nell'edizione 2016 del Concorso Pianistico Nazionale ‘Giulio Rospigliosi’ di Lamporecchio (Pt), del primo premio assoluto nelle edizioni 2004, 2005 e 2010 del Concorso Nazionale ‘J. S. Bach’ di Sestri Levante (Ge) e del primo premio nell' edizione 2011 del Concorso Nazionale ‘Città di Riccione’. Ha inoltre ottenuto il terzo premio al ‘Premio Pianistico Gioiella Giannoni’ (2011) di Piombino (Li).