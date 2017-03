Furto all'Eurospar di via Leonardo Da Vinci e tentato colpo all'Unieuro di Tavagnacco

UDINE - Un colpo sventato e uno messo a segno. E' quanto successo tra giovedì e venerdì a Udine e a Tavagnacco.

Il primo episodio si è verificato giovedì sera all’Eurospar di viale Leonardo Da Vinci. Un ragazzo si è presentato alla cassa per pagare prodotti di poco valore, ma poco prima aveva occupato nel giubbotto formaggio grana, dolciumi e cioccolata. Una scena che non è sfuggita all'addetto alla vigilanza. Nel momento in cui l'ha affrontato, però, il giovane ha dato in escandescenze, spingendo via la guardia giurata e il responsabile del punto vendita. Ne è nato un inseguimento con il furfante che è riuscito a far perdere le proprie tracce. Indaga la polizia.

Il secondo episodio nella notte in uno dei negozi della catena Unieuro. In questo caso il furto è stato sventato grazie all'intervento dell'Italpol. L'allarme è scattato alle 3 di notte, con gli agenti di sorveglianza che sono arrivati in tempo per scongiurare il colpo. Anche in questo caso indaga la polizia.