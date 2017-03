Che tempo farà sabato 4 marzo? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Come vi avevamo annunciato qualche giorno fa, deciso peggioramento del meteo su tutta la regione. Pioggia e neve in montagna caratterizzeranno questo primo fine settimana di marzo.

L'Osmer Fvg prevede cielo in genere coperto con piogge abbondanti in pianura, intense sui monti, eccetto il Tarvisiano dove saranno meno consistenti. Quota neve sui 1.200-1.400 metri circa, probabilmente a quote un po' superiori sulle Prealpi e sul Tarvisiano nel pomeriggio, oltre i 1.000 metri verso il Cadore.

Sulla costa nuvoloso con Scirocco a tratti forte, con possibili mareggiate tra Lignano e Grado, e piogge moderate. Venti forti da sud-ovest anche in quota. Potrebbe esserci anche qualche rovescio temporalesco.