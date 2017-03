‘MigrArt Festival : l’arte come incontro’ a Lignano Sabbiadoro

LIGNANO SABBIADORO - Teatro, documentari, spettacoli per bambini e performance artistiche nei vari poli culturali di Lignano Sabbiadoro, per sensibilizzare gli spettatori di tutte le fasce d’età su tematiche sociali, ambientali e interculturali. È il programma di ‘MigrArt Festival’, l'arte come incontro, che dal 3 al 19 marzo affronterà il tema delle migrazioni e dell'accoglienza attraverso l'approccio diretto ed equalitario dei linguaggi artistici.

Tanti gli ospiti e i protagonisti di questa prima edizione

Aida Talliente e gli artisti della Carovana Artistica, i Poetis Trastolons, Leo Zannier e Federico Rossi, Lella Costa, Massimo De Bortoli, Stefano Montello e tutti i volontari che renderanno il tutto possibile e meraviglioso. Un festival organizzato dall’Associazione culturale Menti Libere, nata nel 2012 dalla volontà di un gruppo di creativi lignanesi di rendere l’aggregazione giovanile costruttiva. Il progetto si è evoluto e, nel 2015, l’Associazione ha vinto il bando regionale per la Cittadinanza Attiva, grazie al quale può dare corpo e continuità a una serie di eventi, in cui vengono coinvolti non solo i giovani locali, ma anche i giovani richiedenti asilo ospiti in città. Nascono iniziative molto efficaci dal punto di vista dell’integrazione che danno il via al modello di accoglienza Lignano che vede il coinvolgimento degli ospiti in attività comunitarie ed in alcuni lavori socialmente utili.

Il Festival

Nasce dunque l’idea di organizzare a Lignano, città che ospita da sempre, il festival ‘MigrArt : L’arte come incontro’. Dagli spunti del viaggio a ritroso che i tre ragazzi lignanesi hanno intrapreso lungo la rotta dei profughi è stato ideato uno spettacolo artistico multimediale, che racconta la sfera emotiva di ogni epopea migratoria attraverso le musiche del lignanese Roberto Amadeo, che, affiancato da Davide Mauro al sax, accompagneranno la video pittura digitale eseguita live dall’artista lignanese Tommaso Sandri. Lo spettacolo è in anteprima il 3 marzo al Cinecity, alle 21, e verrà ulteriormente impreziosita dalle coreografie delle ballerine di ‘Zora Studio’ di Latisana. A conclusione della rassegna alcuni ragazzi dell’Associazione partiranno per un breve ma intenso tour in cui porteranno in giro la mostra del rotolo ed il live multimedia storytelling basato sulle storie di quest’ultimo. Saranno cinque infatti le date che vedranno il progetto MigrArt sbarcare a Palermo, Napoli, Roma per poi trasferirsi per qualche giorno nelle zone terremotate con due date a Visso e Camerino.

Domenica 5 marzo, seguirà l’apertura della mostra reportage del viaggio ‘MigrArt’ presso la Terrazza a Mare, che sarà aperta fino al 19 marzo.

Mercoledì 8 marzo al Cinecity, proiezione del film documentario ‘Io sto con la sposa’ di Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande e Khaled Soliman Al Nassiry.

Nel pomeriggio di venerdì 10 marzo al L.Hub Park è prevista la rappresentazione teatrale per ragazzi ‘Pesciolino Nero’, di e con ‘La Carovana Artistica di Udine’, basata sul racconto dello scrittore iraniano Samad Behrangi. Gli artisti della Carovana la stessa sera alle 21 al Centro Civico intratterranno i presenti con un dibattito ‘L’arte come incontro’ in cui esporranno la loro attività nei vari campi profughi.

Domenica 12 marzo verrà realizzata la 4^ Edizione della ‘Cleanin’ March’: la festosa marcia di pulizia delle aree pubbliche lignanesi. La zona interessata alla pulizia sarà il Lungolaguna che va dal ‘Vivo’ al cimitero.

Venerdì 17 marzo alle 21 al Cinecity lo spettacolo teatrale ‘Aisha’, di e con Aida Talliente incentrato sulla storia di una ragazza soldato della Costa D’Avorio.

Sabato 18 marzo invece presso L.Hub Park dal pomeriggio: ‘Meltin’ Pot’ una giornata di aggregazione all’insegna della sperimentazione artistica, musicale e culinaria.

Domenica 19 marzo, 18, Terrazza a Mare: Chiusura della mostra in cui i tre viaggiatori lignanesi dialogano con il Prof. Massimo De Bortoli e lo scrittore Stefano Montello mentre Lella Costa interverrà via video.