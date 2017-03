Rissa in San Giacomo: chiuso il caffè Bistrot per 15 giorni

UDINE - La rissa scoppiata all'esterno del 'Caffè Bistrot' di piazza San Giacomo' costa cara al locale del centro di Udine. Il Questore di Udine, infatti, ha deciso per una chiusura temporanea di 15 giorni.

Il provvedimento è stato notificato venerdì sera da due agenti. La rissa che nella giornata di giovedì ha inizialmente coinvolto due ragazzi (uno dei quali è finito in ospedale) per poi allargarsi agli amici, è iniziata all'esterno del locale. Il giovane aggredito, infatti, era seduto in uno dei tavolini che si affacciano sulla piazza.

Da qui la decisione del Questore Claudio Cracovia, che ha voluto lanciare un segnala forte per tentare di frenare gli abusi che avvengono all'interno e all'esterno dei locali pubblici della città. Ne è la riprova questa chiusura di 15 giorni.

Una rissa, quella scoppiata giovedì, che potrebbe avere un seguito, visto che i gruppi dei due ragazzi pare se le siano promesse. Non è un caso se venerdì sera diverse pattuglie di polizia e carabinieri vagassero tra piazza San Giacomo e Borgo stazione.