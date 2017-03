Iacop domenica e lunedì in visita alle zone terremotate dell'Umbria

UDINE - Una delegazione istituzionale dal Friuli Venezia Giulia, con a capo il presidente del Consiglio regionale Franco Iacop, si recherà domenica e lunedì in Umbria, su invito della presidente di quell'Assemblea legislativa

regionale Donatella Porzi, per testimoniare la vicinanza a quel territorio colpito da un terremoto che sembra non voler finire mai.



Per la presidente Porzi si tratta di una visita che suggella e rafforza un solido rapporto di collaborazione istituzionale e di solidarietà umana in un momento in cui il Centro Italia, provato dal sisma, prova a rialzarsi.



Della delegazione, oltre Iacop che è anche coordinatore della Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali, faranno parte il sindaco di Gemona Paolo Urbani, Comune gemellato con Foligno dopo il sisma del 1976, e altri primi cittadini.



La visita inizierà a Norcia, sede della Mostra mercato nazionale del Tartufo Nero, inaugurata qualche giorno fa dal premier Gentiloni. «Un evento - spiega la presidente Porzi - che mette in evidenza i prodotti di un territorio che non si è arreso alle difficoltà, sfidando tutti gli ostacoli logistici e dando prova che Norcia c'è e gli umbri sono un popolo determinato e laborioso. Proprio su Norcia erano ricadute le prime scelte delle Istituzioni del Friuli Venezia Giulia, che avevano deciso di ricostruire la Sala consiliare del Comune e di regalare una stalla a un allevatore di Castelluccio».



Lunedì la delegazione del Fvg si sposterà a Cascia, dove incontrerà l'amministrazione comunale, il nuovo Rettore della Basilica di Santa Rita padre Bernardino Pinciaroli e le monache agostiniane. La visita proseguirà a Preci e si concluderà alla Pro loco di Campi.



In questi due giorni sarà così possibile capire come i Comuni, la Protezione civile, la Regione e il Governo stanno lavorando per superare questo momento di difficoltà e per constatare come vengono concentrate le risorse raccolte in Fvg.