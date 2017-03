Ancora incidenti in città: quattro mezzi coinvolti, due feriti

UDINE – Non passa giorno che non si verifichino incidenti in città. Nella giornata di venerdì sono stati due i sinistri rilevati dalla Polizia locale del Friuli Centrale. Coinvolti tre vetture e uno scooter, con due persone che sono finite in ospedale.

Il primo incidente è avvenuto poco dopo le 11 in piazzale Cavedalis. Una donna di 55 anni di Castions di Strada percorreva via Leonardo Da Vinci a bordo della sua Panda quando immettendosi in piazzale Cavedalis si è scontrata con un’altra vettura, una Polo condotta da una 67enne di Sedegliano. A restare ferita è stata la donna sulla Panda, trasportata in ambulanza all’ospedale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Udine.

Il secondo incidente è avvenuto alle 19.25 in via Campoformido. In questo caso un 33enne addetto alle consegne delle pizze, a bordo di uno scooter, a causa di una mancata precedenza, è finito addosso a una Fiat con a bordo un 36enne di Udine. L’uomo sullo scooter è finito a terra ed è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza.