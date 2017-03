Furto da Arteni: infranta una vetrina con un tombino

TAVAGNACCO - Giacche, pantaloni, maglie per un valore di diverse migliaia di euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato nel negozio Arteni di via Nazionale, a Tavagnacco. I malviventi hanno sfondata una vetrata sul retro utilizzando un tombino in ghisa.

L'allarme, come informa il Messaggero veneto, è scattato verso le 2. I ladri sono riusciti a introdursi nel negozio e a razziare ciò che hanno potuto. Almeno 5 le persone riprese dalle telecamere di sorveglianza, tutte coperte con un passamontagna.

La banda ha agito rapidamente prima dell'intervento della vigilanza privata e dei carabinieri, che stanno indagando sperando di cogliere qualche dettaglio dalle telecamere di sorveglianza.